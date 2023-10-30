Женская сборная Армении U-19 не проиграла впервые за 15 лет. Сломался тренд из 34 поражений подряд

Армения прервала серию из 34 поражений подряд. В последний раз армянские девушки набирали очки в квалификации к Евро-2008, когда сыграли 3:3 с Турцией.Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

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Женская сборная Армении U-19 проиграла 34 матча подряд с 2008 года. Сегодня сыграют с ЛюксембургомЖенская сборная Армении U-19 проведет матч против сверстниц из Люксембурга в квалификации к чемпионату Европы. Прочитайте больше ⮕

Фьюри с трудом одолел Нганну на боксерском рингеНе знающий поражений боксер Тайсон Фьюри назвал бой с Фрэнсисом Нганну самым тяжелым за десять лет. Прочитайте больше ⮕

Крис Пол впервые за 19 лет в НБА начал матч на скамейке запасныхРазыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол вышел со скамейки запасных впервые за 19-летнюю карьеру НБА. Прочитайте больше ⮕

«Аякс» не побеждает 10 матчей подряд – команда опустилась на последнее место в лиге Нидерландов после 2:5 с ПСВ«Аякс» не одержал ни одной победы в 10 последних матчах – 7 поражений и 3 ничьих. Прочитайте больше ⮕

Европа совсем озверела. Футболиста не оперируют из-за паспорта РоссииМаксим Мухин не может отправиться на лечение в Германию из-за бюрократических проволочек. Прочитайте больше ⮕

В Европе фанаты закидали команду камнями и сорвали матч. На окровавленное лицо тренера жутко смотретьИз-за беспорядков «Марсель» и «Лион» на поле так и не встретились. Прочитайте больше ⮕