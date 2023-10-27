Женская сборная России U19 разгромила сверстниц из Аргентины со счётом 4:0

Игра проходила в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:0.

В этой встрече нападающая Кира Петухова оформила дубль. По одному голу забили Ирина Дричева и Полина Сёмина. Напомним, вчера, 26 октября, национальная команда России U20 обыграла «альбиселесте» со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забила полузащитница Ксения Коноваева.

В Аргентину прибыли две женские молодёжные сборные России — команда среди игроков не старше 19 лет, которую возглавляет Валентина Гавва и сборная U20, возглавляемая Юрием Красножаном. Российские команды проведёт по два товарищеских матча со сверстницами из Аргентины. headtopics.com

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