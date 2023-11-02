Жена Джо Смита рассказала о его реакции на её аккаунт в OnlyFans

, жена первого номера драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1995 года, рассказала о реакции своего мужа на то, что у неё есть аккаунт в приложении Onlyfans, где люди выставляют собственные интимные видеозаписи и фотографии за деньги подписчиков.Я приняла это решение, когда мой мужчина не заботился обо мне. Я все еще люблю Джо, правда люблю», — приводит слова Кишы Sportskeeda.

Ранее Экс-игрок НБА Вон Уэйфер рассказал о самом странном случае, произошедшем за время его пребывания в лиге. По словам Уэйфера, однажды его звёздный товарищ по команде заказал в номер отеля фильмы для взрослых, где играют исключительно мужчины.

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Первый номер драфта-1995 Джо Смит обнаружил, что у его жены есть аккаунт в OnlyfansПервый номер драфта 1995 года Джо Смит неожиданно выяснил, что у его жены Кишы есть аккаунт в приложении Onlyfans, где люди выставляют собственные интимные видеозаписи и фотографии за деньги подписчиков. Прочитайте больше ⮕

Жена Джигана ответила на слухи о пластике ягодицРоссийская блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила на многочисленные слухи о пластической операции на ягодицах. Об этом она рассказала в интервью Super . Прочитайте больше ⮕

Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без УкраиныПрезидент Соединённых Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если его примет палата представителей Конгресса в... Прочитайте больше ⮕

Овечкин показал костюм фараона из Древнего Египта на Хэллоуин. Его жена примерила образ КлеопатрыЕго жена Анастасия выложила совместное фото в костюмах в социальной сети. Прочитайте больше ⮕

Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на ОлимпиадеЗаслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о том, что фигуристка Александра Трусова после второго места на Олимпийских играх 2022 года кидалась в нее коньками в раздевалке. В этом она призналась в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».По словам Тутберидзе, Трусова полагала, что если «соберет свою произвольную программу», то победит. Прочитайте больше ⮕

Форвард «Интера» Мартинес ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал»Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дал ответ на вопрос о его потенциальном трансфере в мадридский «Реал». Прочитайте больше ⮕