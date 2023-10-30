Жена Соболева показала, как выглядит ее свекровь: «Не красится и не ходит к косметологу»

«Маме Ильи 71 год. Она не красится, не ходит к косметологу, полна энергии и весела. Счастливая женщина, с днем рождения», — написала бизнесвумен.

Именинница отмечает день рождения с семьей сына на Мальдивах, куда они прилетели несколько дней назад. Супруга артиста рассказывала, что со свекровью у нее сложились прекрасные отношения, и она считает ее второй матерью. Женщина помогает растить своих внуков, и Наталья благодарна ей за это.

Шоумен Соболев в 2011 году женился на своей возлюбленной Наталье Пахомовой (в девичестве. — Газета.Ru), у пары подрастают дочери София и Ева и сын Иван, которому шесть месяцев. Бизнесвумен говорила, что они готовились к партнерским родам, но мальчик появился на свет за несколько минут до начала концерта мужа, и комик сразу же поделился радостной новостью со зрителями. А недавно Соболева заговорила о будущем пополнении в семье — она призналась в соцсетях, что мечтает о четвертом ребенке. headtopics.com

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