Железняков о высказываниях Косторной про судейство: «Она поняла, что вспылила и взяла свои слова назад. Значит, взрослеет и становится более мудрой»

Гончаренко о том, что Валиева выступит на Гран-при в Казани: «Нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь это пережить. Камила – девочка закаленная»

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Чайковская о фигуристах, завершающих карьеру: «Они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Я бы не возвращала их как тренер» «Размазав кашу по тарелке, эффекта не будет. По 4 этапа для танцев и пар вполне достаточно». Коган о сокращении программы Гран-при России

Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости headtopics.com

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Захарова действия США на Ближнем Востоке являются провокациейРечь идет о развертывании систем ПРО и ПВО. Прочитайте больше ⮕

Татьяна Тарасова рассказала, считает ли судейство Косторной и Куницы справедливымЗаслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что оценки, поставленные спортивной паре Алёна Косторная/Георгий Куница на этапе Гран-при России в Омске, были справедливыми. Прочитайте больше ⮕

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Чайковская о Косторной: «Такое впечатление, что Алена трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. Прочитайте больше ⮕

Обновление на «Чемпионате»: улучшили меню Матч-центраЧто нового: сделали более удобным основное меню Матч-центра и избранные турниры. Прочитайте больше ⮕