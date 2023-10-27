Жара в РПЛ! В один день играют «Спартак», «Ростов», «Локо» и «Зенит». LIVE

Сегодня, 28 октября, состоятся четыре встречи 13-го тура чемпионата России. «Факел» примет «Спартак», «Оренбург» приедет в гости к «Крыльям Советов», «Ростов» сыграет с «Локомотивом», а «Зенит» – с «Ахматом».«Факел» не проигрывает уже четыре матча подряд, для Воронежа это достижение. А «Спартак» хочет вернуться к позитивному графику со стабильным набором очков.

Давид Деограсия со всем этим вряд ли согласен и тоже хочет победить впервые за три встречи. Но против оренбуржцев гостевое поле и более классный соперник.«Ростов» и «Локо» давно не играли вничью – в последних десяти встречах между этими командами ни разу не фиксировали подобный результат. Сейчас команды разделяют семь очков, и победа вроде как больше нужна команде Валерия Карпина: важно вернуться в десятку.

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