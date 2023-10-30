Еще одна ближневосточная база США подверглась атаке

. По информации от местных источников, база, расположенная в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, была обстреляна ракетами. Взрывы прозвучали как в периметре, так и снаружи базы.

За последние несколько дней это уже вторая атака на эту базу, которая находится на газовом месторождении"Конико". Ранее американский президент Джо Байден отдал приказ нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на военные базы США.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Ferrari показала клиентскую версию гиперкара, выигравшего «24 часа Ле-Мана»В рамках мероприятия Ferrari Finali Mondiali на трассе «Муджелло» состоялась ещё одна громкая премьера. Прочитайте больше ⮕

Al Hadath: больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась атакеРанее палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о предписании от израильских властей эвакуировать людей из медучреждения. Прочитайте больше ⮕

Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти в СирииПо информации телеканала Al Mayadeen , военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Во время нападения на территории военного объекта произошли взрывы, которые были слышны в округе. Прочитайте больше ⮕

Атакована очередная военная база США на Ближнем ВостокеВоенная база США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетном обстрелу. «Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела», — заявил местный источник. Это была вторая атака за последние несколько дней на базу. Прочитайте больше ⮕

СМИ сообщили об атаке беспилотников на базу США у месторождения нефти в СирииВоенная база Соединенных Штатов Америки в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии была атакована беспилотниками (БПЛА). Об этом 28 октября сообщил телеканал Al Mayadeen. Прочитайте больше ⮕

В Госдуме допустили участие США в атаке Украины на Курскую АЭСАтака беспилотников на Курскую АЭС, в результате которой один дрон врезался в склад ядерных отходов, была тщательно спланирована, заявил 28 октября... Прочитайте больше ⮕