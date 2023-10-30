Ефимова о возвращении в Россию: «Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы»

Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны»

Илья Захаров: «Нас и к Олимпиаде-2028 наверняка не вернут. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром, и рваться туда»

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Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 по московскому времени. Прочитайте больше ⮕

Yonhap: бежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной КореиПо информации агентства, они не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон Прочитайте больше ⮕

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