Ефимова о фото в соцстеях: «Стала меньше выкладывать. Но если нужно будет, стану вести соцсети активно – иначе никакой спонсор с тобой работать не будет»

Ефимова о возвращении в Россию: «Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы»

Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны» Илья Захаров: «Нас и к Олимпиаде-2028 наверняка не вернут. Не нужно обращать внимание на то, что происходит за бугром, и рваться туда»

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Аналитик: отсутствие контракта с «Нафтогазом» не означает прекращение транзитаЗаместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа из России. Прочитайте больше ⮕

Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работыПравительство Дагестана будет работать в круглосуточном режиме после инцидента, произошедшего в аэропорту Махачкалы Прочитайте больше ⮕

Словакия решила пересмотреть оборонное соглашение с СШАСловакия намерена пересмотреть заключенное с США соглашение о военном сотрудничестве и больше не будет посылать на Украину новые партии боеприпасов с национальных складов, сообщил новый министр обороны республики Роберт Калиняк в соцсетях. Прочитайте больше ⮕

Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России в ЕвропуКиев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Об этом 29 октября заявил глава украинской... Прочитайте больше ⮕

Смолов о матче «Динамо» – 2Drots: «Если проиграем, это не будет позором»2Drots победили в BetBoom Московском Кубке Селебрити 2023. Прочитайте больше ⮕

В Кремле отказались комментировать заявления о призыве срочников в погранслужбуОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать слова военного корреспондента Александра Сладкова о том, что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Прочитайте больше ⮕