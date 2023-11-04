Если бы всё получилось, трансфер точно стал бы одним из самых скандальных за всю историю Премьер-Лиги — наравне с возвращением в Петербург Владимира Быстрова. И да, такая возможность реально существовала.Середина нулевых — лучшее время в истории красно-синих. Армейцы были настоящим гегемоном в России и завоевали первый для страны еврокубок. Тем не менее в сезоне-2007 результаты пошли на спад: к 17-му туру команда застряла на седьмом месте с пятиматчевой серией без побед и даже без голов
. Сказался отъезд в сборную Бразилии Вагнера Лава и Жо, но проблема была явно не только в них. «Зенит» и «Спартак» тем временем оторвались на восемь и семь очков соответственно. ЦСКА обрёл мощнейший менталитет победителей, и вот он оказался подорван. Начались конфликты в раздевалке:«Газзаев потихонечку покрикивал уже на нас, игроков обороны. И вот проигрываем в Самаре 0:1, последний в матче штрафной — я бить не решился. Сделал навес. «Крылья» вынесли мяч, и больше у нас шансов забить не было. В раздевалке Газзаев рассказал, какой я футболист. Я взорвался: «Что вы на меня кричите, как собака?!» Он опешил: «Я смотрю, вы повзрослели...» Моментально сник, молча отправился в автобус. Заметил, что отношение ко мне изменилось». Хоть ЦСКА в итоге и вспорхнул на третье место в РПЛ, то было лишь началом разлада между тренером и капитано
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