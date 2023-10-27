Енисей, 27 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 80 : 77

в рамках турнира Единая лига ВТБ, 1-й этап.

Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена.

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