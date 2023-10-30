Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку недели

Напомним, Рейнольдс в недавнем матче с «Автодором» набрал 27 очков, сделал шесть подборов и отдал три результативные передачи. Хантер в матче с «Енисеем» принёс «Зениту» 19 очков. Также в его активе пять подборов и одна результативная передача.

Лопатин во время игры с «Руной» набрал 21 очко, сделал шесть подборов и отдал один ассист. Эллис в противостоянии с «Пармой» записал на свой счёт 13 очков и восемь подборов. Астапкович в игре с «Астаной» заработал 13 очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи.

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