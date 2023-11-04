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Единая арабская позиция по ситуации вокруг Газы будет представлена госсекретарю США

ТАСС2 min.

Единая позиция арабских стран по ситуации вокруг палестинского сектора Газа будет представлена государственному секретарю США Энтони Блинкену во время его встречи с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, которая через некоторое время состоится в Аммане.

Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что "она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи жителям сектора Газа" КАИР, 4 ноября. /ТАСС/

. Единая позиция арабских стран по ситуации вокруг палестинского сектора Газа, которая не подразумевает двусмысленности, будет представлена государственному секретарю США Энтони Блинкену во время его встречи с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, которая через некоторое время состоится в Аммане. Об этом сообщил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд."Единая арабская позиция, которая не допускает каких-либо колебаний или двусмысленности, будет доведена до сведения госсекретаря США на встрече в Аммане", - написал Абу Зейд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). По словам представителя МИД Египта, "она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи , недопущению перемещения палестинцев со своих земель и созданию независимого палестинского государства". "Это - решение ", - заключил Абу Зейд

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