Единая арабская позиция по ситуации вокруг Газы будет представлена госсекретарю США

Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что "она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи жителям сектора Газа" КАИР, 4 ноября. /ТАСС/
. Единая позиция арабских стран по ситуации вокруг палестинского сектора Газа, которая не подразумевает двусмысленности, будет представлена государственному секретарю США Энтони Блинкену во время его встречи с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и секретарем исполкома Организации освобождения Палестины, которая через некоторое время состоится в Аммане. Об этом сообщил официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд."Единая арабская позиция, которая не допускает каких-либо колебаний или двусмысленности, будет доведена до сведения госсекретаря США на встрече в Аммане", - написал Абу Зейд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). По словам представителя МИД Египта, "она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи , недопущению перемещения палестинцев со своих земель и созданию независимого палестинского государства". "Это - решение ", - заключил Абу Зейд
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