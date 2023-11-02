Египет работает над эвакуацией семи тысяч иностранцев из Газы

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что помощник главы МИД накануне, 1 ноября, провел встречу с послами и представителями иностранных дипмиссий для обсуждения усилий Египта по началу открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах». Текст заявления публикует египетское издание Al Ahram.

В этот день также стало известно, что порядка 600 человек смогут выехать из анклава в четверг, 2 ноября, через КПП «Рафах». Соответствующий список опубликовала пограничная служба сектора Газа в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС Ранее, 1 ноября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия ожидает информации от властей Египта по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что идет активная работа с египетскими властями для того, чтобы вывести порядка 600 россиян и чуть больше 300 граждан других стран, в основном стран СНГ. headtopics.com

До этого, 31 октября, возможность эвакуации иностранных граждан из зоны палестино-израильского конфликта через территорию Египта обсуждалась между спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавой МИДа Михаилом Богдановым и послом Египта в Москве Назихом Нагари.

16 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ приложит максимальные усилия к вывозу граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта.

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