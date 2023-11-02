Египет готовится содействовать эвакуации из Газы 7 тыс. иностранных граждан

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Египет готовится оказать содействие эвакуации 7 тыс. иностранных граждан из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом сообщил МИД арабской республики на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его информации, помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат провел встречу с послами и представителями иностранных дипломатических миссий и обсудил "приготовления египетских властей, направленные на содействие приему и эвакуации иностранных граждан из сектора Газа через КПП "Рафах", которых насчитывается около 7 тыс. человек с гражданством более 60 стран".

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

Египет впервые открыл КПП «Рафах» для эвакуации иностранцев из ГазыРоссиян среди эвакуированных 1 ноября нет Прочитайте больше ⮕

Граждан России не выпустили в Египет из ГазыРоссийских граждан отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян. Прочитайте больше ⮕

Посол РФ заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыПосол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал журналистам, сколько граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Новости. Первая группа иностранцев смогла выехать из Газы в ЕгипетСмотрим «Новости. Первая группа иностранцев смогла выехать из Газы в Египет» видео Прочитайте больше ⮕

FT: Нетаньяху пытался вынудить Египет принять беженцев с ГазыПо данным газеты Financial Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался договориться с руководителями европейских стран о том, чтобы те убедили Египет принять максимальное количество беженцев из Газы Прочитайте больше ⮕

В Израиле признали существование плана по переселению жителей Газы в ЕгипетАгентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана, составленного одним из министерств, о переселении 2,3 миллиона жителей Газы в Египет на Синайский полуостров Прочитайте больше ⮕