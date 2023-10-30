Еврокомиссия отказалась от оценки прекращения транзита газа из РФ через Украину

Европейская комиссия считает, что в данный момент рано оценивать последствия решения Украины не продлевать после 2024 года транзит газа из России через свою территорию. Об этом 30 октября заявил представитель ЕК Тим Макфи.

«Соглашение действует до 31 декабря 2024 года. Это достаточно отдаленная перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент», — приводит «РИА Новости» его заявление на брифинге в Брюсселе.

Сигнал поставки: газ из РФ начал поступать в Узбекистан через Казахстан Как удалось реанимировать проект из 1960-х и чем он полезен трем странам Накануне глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите. headtopics.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал рост цен на мировом газовом рынке в случае, если Украина реализует данную меру. Эксперт усомнился в том, что данный договор сможет доработать до конца 2024 года.

В свою очередь советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин выразил мнение, что Украина отчаянно пытается вернуть к себе внимание и прежние объемы поставок западного вооружения и даже пошла на шантаж Европы, сообщив об отказе продлевать договор о транзите. headtopics.com

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

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