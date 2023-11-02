Евросоюз намерен сократить импорт газа из России до 40–45 млрд кубометров

Страны Европейского союза в рамках сокращения зависимости от топлива из России намерены снизить импорт российского газа в 2023 года до 40–45 миллиардов кубометров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания рабочей группы ЕС — США.«Как ожидается… до 40–45 млрд куб.

На прошедшем заседании обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущий объём торговли СПГ между Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.

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