Европейка три года отдыхала в одном отеле Турции и была признана его королевой

Туристка из Европы провела за 9 лет 1071 день (в общей сложности около трех лет) в одном пятизвездочном отеле турецкой Антальи и была признана его королевой. Об этом сообщает местное издание Haber Turk. По данным источника, руководство отеля вручило 61-летней немке Сабине Дэниелс (Sabine Daniels) грамоту и наградило ее почетным званием.

Женщина призналась, что если бы не ограничения по туристической визе, она бы провела в этом месте всю жизнь. Издание уточняет, что в первый раз Дэниелс приехала в Турцию в 2000-х. Она была так очарована Антальей, что стала отдыхать там постоянно. «Я люблю Турцию и ее климат. Пребывание здесь полезнее для моего здоровья, чем в Германии», — призналась туристка. Ранее российская туристка побывала с мужем и друзьями в «самом ужасном отеле Турции» и пожаловалась на маргиналов.

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