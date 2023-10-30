Евгений Алдонин: ЦСКА выглядел достойно и по делу обыграл «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА«Я бы не сказал, что «Краснодар» как-то не очень хорошо сыграл с ЦСКА. По ходу всего чемпионата они показывают стабильную игру. ЦСКА выглядел достойно и по делу победил. Матч равный. Даже несмотря на потери ЦСКА обладает хорошим и конкурентоспособным составом.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате России московский ЦСКА набрал 21 очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» остаётся лидером чемпионата с 28 очками.

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