ЕС приветствовал возможность выезда людей из сектора Газа

Европейский Союз приветствует эвакуацию ряда граждан ЕС и других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет. Об этом говорится в

"Я хотела бы сердечно поблагодарить власти Египта за их замечательные усилия по оказанию помощи иностранным гражданам, сотрудникам международных организаций и членам их семей, в том числе европейским гражданам, в безопасном въезде в свои страны", - заявила председатель Еврокомиссии также поблагодарил Египет за его"гуманитарные усилия, направленные на то, чтобы дать возможность раненым и другим людям организованно покинуть сектор Газа, а также США и Катар за посредничество в...

Число граждан иностранных государств, которые в настоящее время находятся в секторе Газа, неизвестно. 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что их число составляет примерно 1000 человек, 400 из которых - граждане США. В свою очередь, по данным телеканала CNN, помимо заложников, удерживаемыхв три раза - до 78 млн евро,"чтобы партнеры могли продолжать свою неоценимую гуманитарную работу". headtopics.com

Целью этой операции Евросоюза является содействие предварительному размещению грузов для быстрой доставки помощи нуждающимся в ней жителям сектора Газа. Кроме того, был задействован механизм гражданской обороны ЕС для оказания поддержки репатриационным рейсам из Израиля.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило.

Будущее ЕС решается в войне в Украине, заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсировав эмбарго на российскую нефть. Шла речь в Брюсселе и об отключении крупнейшего банка России "Сбербанка" от платежной системы SWIFT. Все это пункты нового – шестого – пакета санкций ЕС против Москвы. headtopics.com

Среди прибывших на КПП «Рафах» иностранцев есть несколько российских семейРоссияне ждут разрешения израильской и египетской сторон для выезда из сектора Газа. Прочитайте больше ⮕

ХАМАС опубликовало списки иностранцев для выезда из сектора ГазаРадикальное палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут покинуть сектор Газа.В частности, выехать из анклава смогут граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Прочитайте больше ⮕

Движение ХАМАС обнародовало списки граждан, которые могут покинуть ГазуИностранным гражданам и палестинцам с двойным гражданством разрешено уехать из сектора Газа. Прочитайте больше ⮕

Посол РФ заявил, что около 600 россиян ждут эвакуации из ГазыПосол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал журналистам, сколько граждан РФ ожидают эвакуации из сектора Газа Прочитайте больше ⮕

Число ожидающих эвакуацию из Газы россиян превысило 500Число россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа, превысило 500. Прочитайте больше ⮕

Bloomberg: США и Израиль обсудили ввод в Газу многонациональных силАгентство Bloomberg сообщило, что в настоящий момент Соединённые Штаты Америки и Израиль рассматривают возможность ввода многонациональных сил на территорию сектора Газа Прочитайте больше ⮕