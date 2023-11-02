ЕС приветствовал возможность выезда людей из сектора Газа

Европейский Союз приветствует эвакуацию ряда граждан ЕС и других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет. Об этом говорится в
"Я хотела бы сердечно поблагодарить власти Египта за их замечательные усилия по оказанию помощи иностранным гражданам, сотрудникам международных организаций и членам их семей, в том числе европейским гражданам, в безопасном въезде в свои страны", - заявила председатель Еврокомиссии также поблагодарил Египет за его"гуманитарные усилия, направленные на то, чтобы дать возможность раненым и другим людям организованно покинуть сектор Газа, а также США и Катар за посредничество в...
Число граждан иностранных государств, которые в настоящее время находятся в секторе Газа, неизвестно. 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что их число составляет примерно 1000 человек, 400 из которых - граждане США. В свою очередь, по данным телеканала CNN, помимо заложников, удерживаемыхв три раза - до 78 млн евро,"чтобы партнеры могли продолжать свою неоценимую гуманитарную работу". headtopics.com
Целью этой операции Евросоюза является содействие предварительному размещению грузов для быстрой доставки помощи нуждающимся в ней жителям сектора Газа. Кроме того, был задействован механизм гражданской обороны ЕС для оказания поддержки репатриационным рейсам из Израиля.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило.
Будущее ЕС решается в войне в Украине, заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсировав эмбарго на российскую нефть. Шла речь в Брюсселе и об отключении крупнейшего банка России "Сбербанка" от платежной системы SWIFT. Все это пункты нового – шестого – пакета санкций ЕС против Москвы. headtopics.com