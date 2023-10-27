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Дю Плесси: Чимаев должен быть рад, что Коста снялся с боя, Пауло уничтожил бы его

 / Источник: championat

Южноафриканский боец Дрикус дю Плесси, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался о победе Хамзата Чимаева над Камару Усманом на турнире UFC 294.

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championat

«Если бы этот бой продлился пять раундов, Усман финишировал бы Чимаева. Хамзат назвал себя монстром, но он не такой уж и страшный. Если бы я вышел на бой с ним, возможно, он перевёл бы схватку в партер в первом раунде. Прекрасно, но я не боюсь тейкдаунов, потому что ему пришлось бы иметь со мной дело в партере.

Бой Чимаев — Усман проходил в не самом высоком темпе, было видно, что в конце Хамзат устал. И это он дрался с представителем полусреднего веса. Если бы Чимаев дрался с топовым средневесом, с его мощью и массой, всё могло сложиться гораздо сложнее. Хамзат должен быть рад, что Коста снялся с боя. Пауло уничтожил бы его», — рассказал дю Плесси в интервью

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