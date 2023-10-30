Дым в районе Севастопольской бухты объяснили

Дым в районе Севастопольской бухты, который могли заметить горожане — это следствие использования военными табельных средств маскировки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее 30 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Позже Развожаев уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО) и все службы были приведены в состояние боевой готовности. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Воздушную тревогу отменили спустя час.

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