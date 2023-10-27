Дубль Артамонова принес «Торпедо» победу над «Автомобилистом»

Нижегородский клуб на своем льду одолел соперника со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Дубль в составе «Торпедо» сделал 17‑летний Никита Артамонов (5‑я и 51‑я минуты), еще по голу в активе Василия Атанасова (13‑я) и Максима Летунова (60‑я). За «Автомобилист» забивали Степан Хрипунов (9‑я) и Алексей Макеев (30‑я). «Торпедо» набрало 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 28 очками идет четвертым на Востоке.

В другом матче игрового дня «Куньлунь Ред Стар» на выезде в серии буллитов одержал победу над «Нефтехимиком» — 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0). Прямые трансляции Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) Голы: Артамонов, 4:43, 50:19 (бол.). Атанасов, 12:41 (бол.). Летунов, 59:43 (бол.

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