Дрэймонд Грин предупредил НБА из-за её требования о 65 матчах в сезоне

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз»высказался о новом правиле НБА, согласно которому баскетболист должен принять участие минимум в 65 матчах для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки. Целью введения правила является стимуляция игроков не пропускать матчи, если на то нет каких-либо спортивных причин.

«Я с уважением отношусь к правилу 65 матчей. Думаю, все его поддержат до тех пор, пока в символической сборной не появится какой-нибудь разгильдяй. Тогда начнётся: «Ой, теперь я должен заплатить этому бездельнику 315 миллионов долларов, потому что у кого-то была травма», — приводит слова Грина The Athletic.

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