Дринкуотер закончил карьеру в 33 года. Дэниэл – чемпион Англии в составе «Лестера»

– Да, думаю, я могу это сделать. Я бы хотел объявить об уходе из профессионального футбола. Этот момент приближался уже некоторое время, особенно в прошлом сезоне, и я думаю, что теперь пришло время, чтобы официально объявить об этом.– Я не думал, что это будет меня беспокоить, но говорить об этом – значит пощекотать себе нервы. Я думаю, что был готов к этому, я заканчиваю не на пике, и эмоции немного поутихли, что помогло принять решение.
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