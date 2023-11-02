Донован Митчелл повторил клубное достижение Леброна Джеймса в «Кливленде»

принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 95:89.Митчелл в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 22 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), шесть подборов и четыре результативные передачи.

Таким образом, 27-летний баскетболист стал вторым игроком в истории «Кливленда», которому как минимум 20 раз удавалось набирать в играх 30+ очков и попадать 5+ трёхочковых бросков. На счету Джеймса 29 подобных встреч, тем временем у Митчелла — теперь 20.

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