Дом детства Бритни Спирс в США выставили на продажу за $1,2 млн

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Дом в городе Кентвуд, штат Луизиана, в котором провела свое детство певица и обладательница премии «Грэмми» Бритни Спирс, выставлен на продажу за 1,2 млн долларов (около 111,5 млн рублей). Об этом сообщает таблоид TMZ.

В 2018 году нынешний владелец купил этот дом у отца звезды — Джеймса Парнелла Спирс — за 289 тыс. долларов. Его общая площадь — около 213 кв. м, в доме есть три ванные комнаты и три спальни. Ранее стало известно, что книга Бритни Спирс «Женщина во мне» возглавила рейтинги в первый день продаж. 41-летняя певица рассказала об отношениях с певцом Джастином Тимберлейком и домашнем аборте, а также вспомнила непростые годы под опекой отца и другие моменты из жизни.

В первый же день мемуары Спирс возглавили список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшейго онлайн-магазина США Barnes & Noble.

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