Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублей

Дом, принадлежавший жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в Ялте продан на открытом аукционе за 44,3 млн рублей.

Об этом в понедельник, 30 октября, свидетельствуют данные на портале ГИС Торги.Известно, что победителем торгов стала женщина, предложившая за лот 44 млн 356 тыс. рублей.

Россия Последние новости Прочитайте больше: Известия »

Стала известна зарплата новичка «Северстали» Кристиана ЯрошаКак стало известно «Чемпионату», новичок «Северстали» Кристиан Ярош получит в текущем сезоне 25 млн рублей и 40 млн рублей в следующем. Прочитайте больше ⮕

В Оренбургской области выделили 87 млн рублей на борьбу с бездомными собакамиВ Министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области заявили RT о выделении 87 млн рублей на борьбу с бездомными собаками в регионе. Прочитайте больше ⮕

В кабмине поддержали законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймовШтраф за это может составить от 10 тыс. рублей для граждан до 1 млн рублей для организаций Прочитайте больше ⮕

Джо Торнтон завершил карьеру. Форвард провел 24 сезона в НХЛ и занимает 12-е место в истории по очкам (1539)44-летний канадец в последний раз выходил на лед в сезоне-2021/22. Прочитайте больше ⮕

Российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за суткиВ Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки. Прочитайте больше ⮕

Концертный организатор Шахиди озвучил гонорары звезд в новогодние праздникиЗнаменитости за одно выступление на корпоративах зарабатывают по несколько миллионов рублей. Прочитайте больше ⮕