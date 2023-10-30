Дом Зеленских в Ялте продан на аукционе за 44,3 млн рублей

Дом, принадлежавший жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, в Ялте продан на открытом аукционе за 44,3 млн рублей.
Об этом в понедельник, 30 октября, свидетельствуют данные на портале ГИС Торги.Известно, что победителем торгов стала женщина, предложившая за лот 44 млн 356 тыс. рублей.
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