Доллар упадет до 85?

Несмотря на рост ключевой ставки Центробанка РФ до 15%, рубль укрепился слабо. Так объяснили эксперты топтание курса на отметке 93-94 рубля за доллар. По словам аналитиков, своей цели ставка достигла: курс валюты станет стабильнее, а со временем может снизиться до 85 рублей.

Утро понедельника для доллара было добрым – на Мосбирже он начал торговаться на курсе 94,18 рубля. Небольшой спад, потом рост – и пиковое значение за утро достигло 94,2. Затем курс снова поехал вниз – до 93,28. В 14:20 за доллар давали 92,98 рубля.

Почему валюта не упала, как предполагали раньше – не подействовала ключевая ставка или эффект будет отложенным? Разбираемся вместе с экспертами. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что изучать поведение доллара в краткосрочном цикле после изменения ключевой ставки не стоит, потому что оно привязано к самым разным факторам. Эксперт рассказал, что курс валюты в ближайшее время должен быть стабильным. «У валюты будет более стабильный уровень, чем было бы без этого укрепления, - говорит Климанов. headtopics.com

Ставку изменили, чтобы остановить падение курса рубля, которое шло во втором и третьем кварталах 2023-го года. «Этот тренд удалось переломить: доллар, дойдя до какого-то курса, стабилизировался и даже немного опустился, - объяснил Владимир Климанов. - Я придерживаюсь точки зрения, что задачи, которые были поставлены с точки зрения удержания курса рубля и сдерживания курса инфляции через повышение ставки достигнуть удалось».

В целом, эксперт считает, что курс доллара нашел новое позиционирование на тех параметрах, которые мы сейчас наблюдаем, и будет оставаться тем же, если не пролетят «черные лебеди». Доктор экономических наук, профессор и заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и международного сотрудничества РАНХиГС Владимир Осипов отмечает, что сильного укрепления курса доллара в ответ на ставку в 15% не ждали. Так было и при предыдущих повышения ставки. «Когда председатель Центрального Банка заявила о повышении ставки в сентябре с 12% до 13% и сообщила, что дальше тоже будет повышение, это отложилось на ожиданиях спекулянтов и людей, которые задействованы на валютном рынке. headtopics.com

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