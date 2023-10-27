Долгий путь: китайские автомобили преподносят владельцам сюрпризы

Спрос на китайские машины в России вырос в три раза с 2021 года. В этом году на подходе еще десяток новинок от уже привычных брендов из КНР. Эксперты говорят о том, что «китайцы» уже подросли в качестве: производители проделали работу над ошибками. Но к этим машинам всё еще немало вопросов. Насколько они подходят для российских дорог, выясняли «Известия».

В 2023 году Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей, а Россия вышла вперед как их импортер КНР (оттуда импортируется 70% машин). Chery Tiggo, Haval Jolion, Geely Coolray — самые продаваемые на российском рынке. До конца года ждут еще с десяток новинок от уже привычных китайских брендов. Это электрические ORA и гибридные WEY от Haval, седан Livan S6 Pro, кроссовер Haima 8S и компактвэн Haima 7X.

Пошли за новыми: в России сократились продажи автомобилей с пробегом Продолжится ли спад на рынке подержанных машин Слабые местаТем не менее техника из КНР в массе своей еще не адаптирована к российским реалиям. headtopics.com

Еще одно слабое место — труба кардана. Из-за мягкого китайского металла, не предназначенного для больших поперечных нагрузок, происходит деформация отдельных комплектующих. Крестовины механизмов выходят из строя и приводят к неисправности автомобиля.

Рублевый тормоз: рост цен может повлиять на продажи автомобилей Можно ли ожидать снижения цен на легковые машины Масса и двигательЕсть и более фундаментальные проблемы. Так, например, специалисты обращают внимание на то, что мощностные характеристики моторов некоторых китайских автомобилей не соответствуют массе, а значит, ожидаемой динамике переключения скоростей. headtopics.com

— Рабочий объем и размер таких двигателей меньше, чем у атмосферных. Небольшой агрегат работает в условиях высоких механических и тепловых нагрузок, давление наддува и температура в цилиндрах выше, чем в атмосферных двигателей. Из-за этого турбомотор может прийти в негодность уже через 150–250 тыс. км (в зависимости от топлива — бензин или дизель), в то время как атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300–400 тыс. км.

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