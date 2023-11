Доклад: В половине стран мира идет ослабление демократии

Фото: Sakchai Lalit/AP Photo/picture allianceПочти в половине государств мира наблюдается падение уровня демократии. Такой вывод содержатся в ежегодном докладе"Глобальное состояние демократии" исследовательского центра Международный институт демократии и содействия выборам (В 85 из 173 стран мира за последние пять лет произошло ослабление демократических стандартов как минимум в одной из областей, констатируют авторы доклада.

. А Россия, Беларусь, Азербайджан и Турция, по мнению авторов доклада,"оторвались" от основной части Европы, учитывая, что их показатели в плане уровня демократии, находятся на гораздо более низком уровне, чем среднеевропейский.По словам одного из авторов доклада Майкла Рани, в 2023 году эксперты уже в шестой раз подряд зафиксировали, что стран, где наблюдается ослабление демократии, в мире больше, чем государств, где есть улучшения в этой сфере.

По оценке IDEA, спад уровня демократии в мире следует рассматривать в совокупности с кризисом, вызванным ростом стоимости жизни, изменением климата, а также, ставшими серьезными вызовами для многих лидеров, пришедших к власти через выборы. headtopics.com

Вместе с тем в докладе отмечаются и некоторые позитивные изменения. Так, в ряде стран Центральной Европы, по оценке IDEA, улучшилась ситуации в области верховенства закона, а в ряде африканских государств понизился уровень коррупции и расширилось участие граждан в политической жизни.

