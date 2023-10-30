«PAS и ее ставленники во главе различных государственных учреждений всё глубже скатываются в ксенофобию и откровенный фашизм», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал произошедший накануне инцидент, когда общественный телеканал «Молдова-1» отказал кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной коммунистической партии Диане Караман в участии в предвыборных дебатах, потому что она планировала представить свою программу на русском языке.

«Произошедшее не имеет никаких объяснений и оправданий. Очевидно, что это — одно из проявлений русофобской политики, проводимой на самом высоком уровне режимом Майи Санду», — добавил экс-президент Молдавии. headtopics.com

При этом он напомнил, что на выборах 2020 года Санду обещала русскоязычным гражданам соблюдение их прав, в том числе права свободно общаться на родном языке. Отмена премьера: молдавская оппозиция добивается отставки правительства В чем обвиняют кабмин и есть ли шансы у инициаторов вотума недоверия 26 сентября Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения этих европейских ценностей. Санду также отметила, что граждане Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Молдавии расцветает русофобия, которая становится атрибутом евроинтеграции. Он отметил, что страна старается стать недружественной России. headtopics.com

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