Добыча «Газпрома» выросла за первые три квартала года

Добыча «Газпрома» за сентябрь выросла на 2,5%, до 48 млрд кубометров. Как сообщает РИА Новости, это произошло за счет увеличения экспорта в Китай, а также восстановления производственных мощностей на проекте «Сахалин-1».

В первом полугодии текущего года компания сократила добычу на 25% — до 179 млрд кубометров с 238 млрд за тот же период 2022-го. При этом в августе показатели выросли на 2,7%, а в сентябре — на 2,5%. По итогам трех кварталов текущего года разница составила всего 5,7% — добыча составила 474 млрд кубометров.До этого стало известно, что Китай и «Газпром» обсуждают ускорение начала поставок российского газа по дальневосточному маршруту.

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