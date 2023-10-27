, в ходе своего выступления на Совете Безопасности, посвященном обсуждению ситуации на Украине, Дмитрий Полянский продемонстрировал собравшимся осколки американских ракет HIMARS и франко-британский Storm Shadow.

Российский дипломат пояснил, что эти западные боеприпасы Киев использовал для обстрела гражданской инфраструктуры – здания Администрации Херсонской области,главы муниципальных образований, жилых районов Донецка, где были убиты мирные жители, и автомобильного моста в населенном пункте Чонгар, по которому доставляется продовольствие для гражданского населения.

"Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. Мои британские коллеги, посмотрите. Вы хотите, чтобы люди не рассказывали об этом", – обратился в заключении Полянский к представителям Великобритании. headtopics.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что именно поставки США и их союзниками вооружений Киеву не дают возможности решить конфликт на Украине мирным путем.

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