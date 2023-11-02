Ди Каприо и Скорсезе сняли потрясающий фильм: обзор «Убийц цветочной луны»

Такие фильмы, как «Убийцы цветочной луны», — большое событие. Всё же творческий тандем Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо давно порождает хиты: «Отступники», «Банды Нью-Йорка», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит». И это не все совместные работы.

В 1897 году в резервации Осейдж нашли нефть. Это превратило индейцев в богачей: они ездили на дорогих машинах, жили в роскошных домах, нанимали водителей и прислугу. Увы, деньги сделали местных целью белых наглецов. Они не забирали деньги грубой силой, а действовали хитро: к примеру, женились на девушках, а затем травили их и получали наследство.

Поначалу на странности дяди закрываешь глаза. Он подталкивает Эрнеста к союзу с местной красавицей и втягивает в мелкие мошеннические схемы. Но со временем всё перетекает в совсем уж мерзкие преступления с убийствами, взрывами и поджогами. headtopics.com

К финалу на счету героя будут десятки осознанных и случайных преступлений. Вот только персонаж настолько неоднозначен, что его трудно назвать хорошим парнем или негодяем. Это просто жертва эпохи, которая пережила кошмары на войне, получила ранение и сломалась. Вот почему внимание и покровительство авторитетного дяди стали для него благословением.

Если оценивать образ, то Лео действительно сотворил чудо и изменился до неузнаваемости. Вероятно, именно поэтому многие называют роль Эрнеста лучшей в его карьере. Вот только рядовой зритель вряд ли согласится с такой оценкой, ведь смотреть на ярких персонажей из прошлых фильмов интереснее, чем на потерянного неудачника.Любопытно, что Ди Каприо не ощущается главной звездой фильма. Этот титул забирает Роберт Де Ниро, который порождает бурю эмоций. headtopics.com

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