Дисквалификация игроков МФЛ за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака»

на две игры Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака». «Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем

. Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ»

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPİONAT »

:

CHAMPİONAT: В ЦСКА отреагировали на дисквалификацию игроков за нецензурные кричалки в адрес «Спартака»Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал дисквалификацию футболистов молодёжной команды армейцев Ярослава Арбузова, Дениса Першина и Максима Сидельникова на две игры Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака».

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTBOX: Футболистов ЦСКА в суде оштрафовали на 500 рублей за нецензурные кричалки в адрес «Спартака»Трое футболистов молодежной команды ЦСКА дисквалифицированы на два матча и привлечены к административной ответственности за скандирование нецензурных выражений в адрес «Спартака» после гостевого матча команды 27 октября, сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Источник: sportbox | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Защитник «Сочи» Литвинов о Соболеве: «По касательной его тронул в штрафной – а он упал, будто убили. Молодец, как и Комличенко»Литвинов, игравший в прошлом сезоне за «Краснодар», вспомнил эпизод с назначением пенальти в пользу «Спартака».

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

: Лев Яшин вошел в число лучших футболистов в истории чемпионатов мираСоветский вратарь Лев Яшин вошел в рейтинг лучших игроков за всю историю чемпионатов мира по футболу.

Источник: | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Тренер «Сакраменто» резко отчитал своих игроков на тренировкеВ сети появилось видео, как тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун резко высказывается в адрес своих игроков на тренировке.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Широков: у «Краснодара» хватит ресурсов и на РПЛ, и на КубокБывший полузащитник московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков оценил перспективы «быков» в борьбе за призовые места в Фонбет Кубке России и в Российской Премьер-Лиге.

Источник: championat | Прочитайте больше »