Дисквалификация главного тренера СКА

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч главного тренера СКА

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CHAMPİONAT: «Сила в правде. Народ все видит». Что имел в виду Роман Ротенберг?Разбираем яркую пресс-конференцию главного тренера СКА после матча с «Авангардом».

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CHAMPİONAT: «СКА — мощнейший раздражитель». Юрзинов-ст. — о причинах слабых результатов армейцевЗаслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший рассказал о причинах слабых результатов армейского клуба в КХЛ.

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CHAMPİONAT: Главный тренер СКА Ротенберг дисквалифицирован на один матч за публичную критику судей Спорт ивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч главного тренера СКА Романа Ротенберга за публичную критику арбитров в послематчевом интервью.

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CHAMPİONAT: Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» начинают сомневаться в Эрике тен ХагеУ футболистов «Манчестер Юнайтед» растут сомнения по поводу методов работы главного тренера команды Эрика тен Хага.

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CHAMPİONAT: «Это огромный шаг вперёд». Дементьев — о работе Воробьёва в тренерском штабе «Ванкувера»Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил работу экс-главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва в «Ванкувере».

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CHAMPİONAT: Мамбеталиев оценил победу «Барыса» над «Автомобилистом»Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 Б).

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