Илья ЕрмаковДипломат в эксклюзивном интервью ТАСС ответил на вопросы о ходе СВО, назвал атаки Киева на ЗАЭС "опасными играми с ядерным огнем" и озвучил условия для возобновления зерновой сделки.По итогам недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответ российского лидера на вопрос, когда закончится конфликт на Украине, был «совсем не обнадеживающим».

Соответственно, возможности политического урегулирования, о которых Вы спрашиваете, зависят от Киева. К сожалению, украинским политикам на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости.28-29 октября состоялась международная встреча по Украине на Мальте. Как российская сторона оценивает проведение очередного подобного мероприятия, и имело ли оно какой-то практический смысл?

В ход идут нечистоплотные приемы. Новых участников сначала вовлекают в дискуссии по таким вроде бы нейтральным вопросам, как продовольственная, энергетическая, ядерная и экологическая безопасность, Из-за того, что страны Запада продолжают вооружать Украину, а их представители лобызаются с киевскими официальными лицами и при этом избегают осуждать террористические действия ВСУ, у Зеленского сложилось впечатление, будто любые его действия останутся безнаказанными, а, возможно, и будут одобрены. headtopics.com

Мы последовательно призываем мировое сообщество осудить творящееся на Украине беззаконие, а международные организации – потребовать от киевского режима отказаться от политики церковных репрессий.Западная пресса, в частности агентство «Блумберг», утверждают, что Украина стала пользоваться альтернативным маршрутом вывоза зерна по Черному морю, который длиннее действовавшего в рамках «зерновой сделки».

Со своей стороны, мы добросовестно и ответственно подходим как к выполнению обязательств в рамках коммерческих контрактов по экспорту сельхозпродукции и удобрений, так и при реализации гуманитарных акций. До конца года планируем безвозмездно передать еще 200 тыс. тонн пшеницы шести африканским странам: Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрее. Совместно с ВПП ООН мы уже отправили 20 тыс. тонн удобрений в Малави, 34 тыс. тонн в Кению. headtopics.com

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