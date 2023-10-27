Дипломаты РФ прокомментировали заявления Британии по ХАМАС

Российские дипломаты подчеркнули, что встреча в Москве с представителями движения ХАМАС была посвящена освобождению заложников. При этом Шаппс охарактеризовал прошедшие переговоры как «встречу тирании с терроризмом».

«Данные комментарии носят откровенно хамский и провокационный характер... Наши контакты в Москве были подчинены, прежде всего, реализации первоочередной гуманитарной задачи освобождения иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа», — подчеркнули в диппредставительстве.

До этого глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявлял, что республика отказывается считать палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

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