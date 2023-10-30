Динамо М, 30 октября 2023 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча - КХЛ 2023/2024, Континентальная хоккейная лига

в рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало встречи 30 октября 2023 года запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Большой.Борна Рендулич поделился впечатлениями от своего перехода в СКА, раскрыл детали первого разговора с Романом Ротенбергом и рассказал о необычном подарке, который ему оставили в «Сочи» на прощание.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ: ХК «Сочи» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.‎«Динамо» — «Спартак»‎. Прогноз: Знарок и Даугавиньш удивят букмекеров в пятом матче

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