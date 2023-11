Диетолог раскрыла «превосходное дополнение» к любой диете

Врачи часто критиковали куриные яйца из-за высокого содержания холестерина в них, однако этот продукт способен быстро насыщать и, как следствие, снижать риск переедания, рассказала диетолог Дестини Муди. О том, какими еще свойствами обладает этот продукт, она рассказала изданию Eat This, Not That! По словам Муди, недавние исследования показали, что яйца помогают быстро ощутить сытость, так как содержат много белка, что снижает риск переедания и вероятность вредных перекусов.

Яйца также содержат необходимые витамины, минералы и антиоксиданты, являющиеся жизненно важными составляющими полноценного рациона, добавила Муди. Кроме того, они низкокалорийны, но богаты питательными веществами, что делает их превосходным дополнением к меню тех, кто хочет похудеть. Кроме того, с яйцами в организм поступают холин, витамин D, фолиевая кислота, витамины группы B, продолжила диетолог.

