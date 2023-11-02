Джузеппе Конте жестко высказался о беседе премьера Италии с российскими пранкерами

Экс-премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал телефонный разговор нынешнего главы правительства страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами"провалом планетарного масштаба", так как она раскрыла им правду,"которую никогда не говорила итальянцам"."Она дает описание конфликта совершенно другое от того, что она дает итальянцам, общественному мнению и представителям народа.

Получается, пояснил он, что глава правительства Италии осознает необходимость переговоров, но "трусит" озвучить эту позицию и продолжает отправлять на Украину оружие, поддерживая эскалацию военного конфликта. Расплачиваются за это итальянцы, европейцы и новые жертвы этой войны, подчеркнул он.

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Джорджи Мелони под видом одного из африканских лидеров. В беседе глава итальянского правительства призналась, что контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как ожидали, и теперь "все понимают, что конфликт на Востоке Европы может продлиться многие годы". Также она пожаловалась на невозможность справиться с миграционным кризисом. headtopics.com

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