Джокович низко оценил растяжку Арнальди, которого начали сравнивать с Человеком-пауком

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисистРанее, во втором круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия), в матче с россиянином Андреем Рублёвым, Арнальди, спасая мяч, практически сел на шпагат. Одно из теннисных СМИ сравнило его с Человеком-паукомНа что сам Маттео в социальных сетях написал: «Ноле (Дело в том, что титулованного серба тоже часто называют Человеком-пауком за его впечатляющую растяжку.

«Во-первых, тебе нужно быть лицом к сетке, а не к стене. Тогда мы уже сможем поговорить», — ответил Арнальди Джокович.

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