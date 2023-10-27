Джордж Расселл: «Трасса в Мехико должна подойти «Мерседесу» чуть лучше»

«В прошлом году, на бумаге, эта трасса подходила нашему болиду. Я бы сказал, что эта трасса подходит нам больше, чем треки в Японии, Остине и Катаре, где мы тоже смотрелись достаточно конкурентоспособными.

Не сказал бы, что здесь мы питаем очень большие надежды на отличный результат, но я думаю, что эта трасса должна подойти нам чуть лучше предыдущих. При этом мы пока не знаем, чего именно ждать от шин типа C5 («софт»), ведь в прошлом году «софтом» были шины C4. Но в целом мы настроены оптимистично».

Так что я думаю, что нам будет тяжело, в особенности это касается скорости на квалификационном круге. Что касается гонки – опять же, мне трудно что-то сказать. Обычно в гонках мы смотримся хорошо, но вот в квалификации нас здесь, как мне кажется, ждет очень плотная борьба. Особенно с «Мерседесом». Как и с «Феррари». Да и «Макларен» в последнее время демонстрирует отличный квалификационный темп». headtopics.com

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