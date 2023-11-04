Джокович выиграл второй сет на тай-брейке

Уступив в первом сете со счётом 5:7, сербский теннисист выиграл второй сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во втором сете Джокович сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рублёв три раза подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки. Напомним, в финальном поединке парижского «Мастерса» победителя этой встречи ожидает 17-я ракетка мира болгарский теннисист

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPIONAT »

:

SPORTSRU: Джокович проиграл сет, в котором вел 4:1Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл Тэллону Грикспору партию, в которой вел 4:1.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

CHAMPIONAT: Рублёв выиграл первый сет поединка с Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в ПарижеРоссиянин Андрей Рублёв повёл в счёте после первого сета матча полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже против серба Новака Джоковича.

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Малинин получил оценку +2 от одного из арбитров после падения на дорожке шагов. Остальные 8 судей оценили элемент отрицательноСегодня американский фигурист выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Циципас о кризисе: «Играл недостаточно хорошо и не очень много тренировался»Его спросили, как он объяснит то, что с началом сезона в залах стал выступать лучше (выиграл 8 матчей из 10), чем на открытом харде (выиграл 4 матча из 10).

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Евгения Медведева: «Губанова хороша, и ей компоненты зажимают специально. Это тест на выдержку нервов»Сегодня Губанова стала второй в короткой программе (66,73 балла) на этапе во Франции.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: МИД РФ: противники резолюции по борьбе с нацизмом ссылаются на свободу словаСтраны, входившие во времена Второй мировой войны в состав гитлеровской оси, второй год подряд голосовали против внесенной Россией на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »