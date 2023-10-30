Джеймс Харден со вторника должен возобновить тренировки с «Сиксерс»

«Если говорить о его кондициях и подобных вещах, то все выглядит позитивно. Нам нужно посмотреть на него вживую, надеюсь, это случится во вторник», – отметил Нерс.

Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.

«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде Дарко Миличич: «Баскетбол превратился для меня в кошмар. Я считал себя самым талантливым, но поздно осознал, что надо много работать»«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

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