Дженсон Баттон проанализировал аварию на первом круге Гран-при Мексики

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт, произошедшую на первом круге Гран-при Мексики, в борьбе за лидерство в гонке с напарником по «Ред Булл»«Это проблема, когда есть болиды, которые очень хорошо стартуют, а другие нет. И торможение в первый поворот очень долгое. Что Чеко должен был сделать? Он не мог мощно стартовать и оторваться вперёд — там были ещё болиды. Таким образом, у них был риск вынырнуть на внешнюю траекторию и устроить хаос. Это непростая задача.

Сам старт для Макса был отличным на середине, но затем он попал в положение, когда ему не нужно было давить на педаль. К первому повороту у них был дрэг-рейсинг. Они немного выдавили Карлоса с трассы — это дало Чеко возможность выйти на внешнюю траекторию. Три в ряд не сработали. Шарлю было некуда деться. Чеко? Думаю, он считал, что внутри достаточно места для Шарля, иначе он бы не сдался. Он не хотел разбиться — он просто не оценил ситуацию», — приводит слова Баттона Crash.net.

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