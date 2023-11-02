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Джейсон Кидд высказался о травме Кайри Ирвинга

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Тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался по поводу состояния звёздного защитника Кайри Ирвинга.

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высказался по поводу состояния звёздного защитника«Надеюсь, он будет здоров. Сейчас он проходит лечение. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», — приводит слова Кидда Bleacher Report.

Напомним, «Даллас Маверикс» выиграл все четыре матча на старте нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. 4 ноября команда на выезде встретится с «Денвер Наггетс».Минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.

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