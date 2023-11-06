Де Дзерби может стать тренером «Манчестер Сити»

«Я полностью уверен, что Де Дзерби будет в будущем работать в гранде. Думаю, что «Манчестер Сити» – один из них. Это очень солидный тренер, я помню его как очень импульсивного человека. Думаю, что Роберто может тренировать любую команду в мире, поэтому неважно, будет это «Манчестер Сити» или «Барселона», – приводит слова Судакова Sport.es. Ранее сообщалось, что Де Дзерби может сменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» ближайшим летом.

Итальянец работает в английской команде с сентября прошлого года. На данный момент «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ

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