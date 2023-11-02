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Детский фонд ОНН решительно осудил «кровавую бойню» в Газе

GazetaRu

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН ЮНИСЕФ) назвал удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия «кровавой бойней». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международной организации.

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«Сцены кровавой бойни, происходящие в лагере беженцев Джабалия в секторе Газа , ужасны», — говорится в заявлении.«Эти нападения последовали за 25-дневными непрекращающимися бомбардировками, в результате которых, как сообщают, погибло более 3,5 тыс. детей , более 6,8 тыс. детей получили ранения», — указывает фонд.

Израильские военные нанесли новый ракетный удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, погибли десятки человек. Замгенсека ООН Мартин Гриффитс назвал атаку «зверством» и заявил о начале «еще более ужасающей фазы» конфликта.

Предыдущий удар по лагерю, жертвами которого стали 400 человек (по данным ХАМАС), ЦАХАЛ объяснил тем, что движение использует население в качестве «живого щита».

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